Tornano i concerti estivi della Filarmonica di Villadossola

Tornano anche per quest’anno i concerti estivi della Filarmonica di Villadossola, diretta dl maestro Riccardo Armari, che questa volta si esibirà anche fuori dalla città.

Il primo appuntamento è infatti in programma per il 29 giugno alle 21.00 nella piazza della chiesa di Antrona. In caso di maltempo, il concerto si terrà all’interno della chiesa.

La seconda serata sarà invece a Villadossola in largo Squinzi, il 5 luglio alle 21.00. In questo caso, se il meteo fosse sfavorevole ci si sposterà al centro museale.

Per entrambe le serate, la Filarmonica propone un programma dal titolo “Le voci della tv”, un omaggio ai 70 anni della Rai. Ad accompagnarla anche due cantanti, Gloria Strippoli e Davide Gilardino.