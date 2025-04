Pasqua e ponti di primavera, in viaggio oltre 10 milioni di italiani: via l’80% dei cantieri Anas

L’Italia si prepara all’esodo di Pasqua e ai ponti di primavera con oltre 10 milioni di persone in viaggio lungo le strade e autostrade del Paese. Per agevolare gli spostamenti e limitare i disagi alla circolazione, Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha annunciato la rimozione di 1.045 cantieri, circa l’80% di quelli presenti sulla propria rete, fino al 5 maggio.

“Per consentire a tutti di viaggiare in sicurezza e serenità durante queste festività, abbiamo predisposto un piano straordinario, eliminando temporaneamente la gran parte dei cantieri attivi” – ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas – “Garantiremo il monitoraggio costante della rete, insieme al Ministero delle Infrastrutture, alle Forze dell’Ordine e ai nostri operatori su strada, pronti a intervenire in caso di necessità”.

Per le situazioni in cui i cantieri risultano inamovibili – 278 in tutta Italia – Anas ha definito percorsi alternativi e piani di gestione mirati per ridurre al minimo i disagi durante le giornate di maggior traffico.

Il picco di partenze è previsto tra mercoledì 16 e venerdì 18 aprile, con un aumento dei flussi fino al +11% rispetto alla media stagionale. Le destinazioni preferite restano il Centro Italia e le mete turistiche del Sud. Nella giornata di sabato 19 aprile, si prevede invece una flessione del traffico pari al -4%, fino a raggiungere un calo del -12% nella giornata di Pasqua.

Il traffico tornerà a crescere nel pomeriggio di Pasquetta, con incrementi di spostamenti di breve percorrenza, specialmente verso le località di mare e di campagna, con picchi del +10% al Sud e del +15% al Centro.

I rientri verso le grandi città si concentreranno tra martedì 22 e mercoledì 23 aprile, lungo le principali direttrici come l’A2 Autostrada del Mediterraneo, il Grande Raccordo Anulare di Roma, la SS1 Aurelia, la SS309 Romea e la SS16 Adriatica.

Un nuovo picco è previsto il 24 aprile, vigilia della Festa della Liberazione, con un incremento stimato del +12%, soprattutto verso le mete balneari del Sud e delle isole (+13%) e verso le zone montane del Nord (+16%).

Per agevolare il traffico veicolare, sarà sospesa la circolazione dei mezzi pesanti in orari prestabiliti nei giorni più critici, a partire dal 18 aprile e fino al 4 maggio.

Anas garantirà inoltre una sorveglianza straordinaria con 2.050 operatori dislocati su tutto il territorio nazionale, affiancati da 230 addetti nelle Sale Operative Territoriali e nella Sala Situazioni Nazionale, operative 24 ore su 24 per monitorare la viabilità e intervenire in caso di emergenza.

Anas rinnova il suo appello alla prudenza con la campagna “Guida e basta”, invitando gli automobilisti a evitare distrazioni, abuso di alcol e sostanze, per la propria sicurezza e quella degli altri.

Per restare aggiornati in tempo reale sulle condizioni del traffico è disponibile l’app “VAI” di Anas, scaricabile gratuitamente, mentre per assistenza è attivo il numero verde gratuito 800.841.148.

Un grande piano organizzato per garantire spostamenti più sereni in uno dei periodi più amati dagli italiani per viaggiare.