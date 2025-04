Cna: "Bene il taglio ai tassi in questo momento di incertezza"

“Il taglio di 25 punti base apportato dalla Banca centrale europea ai tassi è apprezzabile. Si tratta di una decisione molto importante in questo momento d’incertezza”. È quanto si legge in una nota di Cna. “La disposizione della Bce – prosegue la confederazione - è positiva a livello pubblico e privato. Si può tradurre in un alleggerimento del peso del debito e in una politica del credito meno onerosa per famiglie e imprese. Purché le banche trasferiscano sulla clientela gli effetti di questa ulteriore sforbiciata. In particolare, allentando i criteri di concessione dei prestiti soprattutto ad artigiani e piccole imprese”.