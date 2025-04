Dal Cantante della Solidarietà quattro carrozzine al reparto di oncologia di Domodossola

Continua la generosità di Salvatore Ranieri, conosciuto come il Cantante della Solidarietà. Nella giornata del 22 aprile ha donato 4 carrozzine al reparto di oncologia di Domodossola in collaborazione con l'associazione Matibellula Odv in ricordo di Matilde e della signora Venturini del Solaro Gemma.

Ranieri ha contribuito a molte donazioni con gli Amici dell’Oncologia, associazione che da molti anni è vicina ai pazienti oncologi del Vco. Da molti anni dona in tutta Italia presidi danitari nei reparti oncologi pediatrici, come ad esempio quelli dal Bambino Gesù di Roma e del Niguarda di Milano, ma anche al centro Tumori di Milano e al Regina Margherita di Torino per i bambini di casa Ugi. In 27 anni di cammino sociale lo stesso Ranieri ha donato carrozzine, defibrillatori, generi alimentari per i senza tetto, pulmini per disabili e tanto altro.