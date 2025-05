Al via i lavori di asfaltatura in via Piave: senso unico alternato da lunedì

L’amministrazione comunale di Domodossola informa che a partire dalle 8.00 di lunedì 5 maggio prenderanno il via i lavori di asfaltatura di via Piave. L’intervento riguarda il tratto compreso dalla rotonda di via Sempione fino alla nuova rotonda Enercoop. Il traffico sarà regolamentato attraverso l’istituzione di un senso unico alternato con impianto semaforico o movieri.