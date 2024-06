Rubano le mance in un bar di Piedimulera: coppia denunciata

Nei primi giorni di maggio il titolare di un bar di Piedimulera aveva denunciato ai carabinieri di Premosello Chiovenda il furto del salvadanaio delle mance dei clienti, contenente la somma di circa 200 euro.

Dopo la denuncia, i arabinieri hanno avviato immediatamente le indagini. Analizzando i filmati della videosorveglianza interna, i militari hanno scoperto che due avventori, un uomo ed una donna, sfruttando la distrazione del personale, avevano rapidamente sottratto il salvadanaio, occultandolo nella borsa della donna. Dopo aver pagato il caffè, i due erano poi usciti frettolosamente dal locale lasciando la zona a bordo di un veicolo.

I militari, dalle dichiarazioni del titolare e di altri testimoni, si sono resi conto di come i due individui, molto probabilmente, non fossero persone del posto poiché mai visti prima. Sebbene le telecamere esterne non fossero riuscite a rilevare la targa dell’auto utilizzata dai malviventi, è stato possibile individuarne il modello, una Ford Fiesta.

Approfondendo le indagini, i carabinieri sono riusciti a risalire al proprietario del veicolo, ovvero un’autofficina dell’Ossola che solitamente utilizza quell’auto come veicolo di cortesia per i clienti. Il titolare dell’officina, interpellato dai carabinieri, ha fornito i dati della persona che aveva in uso il veicolo il giorno del furto. Effettuati i necessari accertamenti, è stato rilevato che il soggetto in questione, con precedenti specifici per furto, era stato più volte identificato in compagnia di una donna, anch’essa con precedenti.

Le fotografie dei sospetti sono state mostrate al barista, che li ha riconosciuti senza esitazione come gli autori del furto. I responsabili, un uomo di 44 anni e una donna di 38, entrambi della provincia di Pavia ma domiciliati nell’Ossola, sono stati denunciati così per furto dai carabinieri di Premosello Chiovenda.