Il Ministro dell’Istruzione Valditara firma protocollo con la Cna

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il presidente Nazionale della Cna, Dario Costantini, hanno sottoscritto al Ministero un protocollo d’intesa finalizzato a promuovere la collaborazione e il confronto tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mondo del lavoro. Il Ministero e la Cna si impegnano a favorire l’acquisizione da parte degli studenti di competenze tecnico-professionali concordate, promuovere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e la Cna per avvicinare i percorsi formativi alle esigenze del mondo del lavoro, sostenere attività di orientamento degli studenti per favorire scelte consapevoli sulle prospettive occupazionali, promuovere un sistema che accompagni gli studenti anche verso progetti professionali. Tra gli strumenti operativi previsti dal protocollo, il Ministero e la Cna istituiranno l’Osservatorio Permanente sulle imprese per raccogliere informazioni, incoraggiare la definizione di progetti e la realizzazione di indagini conoscitive. Da parte sua CNA, nell’ambito del progetto “Artigianato e Scuola” avviato dalla Confederazione, realizzerà una serie di iniziative, tra le quali il “Career day Artigianato” nelle scuole e con le famiglie, il premio “Artigiani in Classe” dedicato alle migliori idee d’impresa elaborate dagli studenti.

“Il protocollo d'Intesa sottoscritto con la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna) ha l'obiettivo di rafforzare il legame tra istruzione e mondo del lavoro. Un impegno condiviso per potenziare le competenze tecnico- professionali degli studenti, rendere i percorsi di studio ancora più vicini alle reali esigenze delle imprese e del territorio, e dare così ai nostri ragazzi sempre più concrete e soddisfacenti opportunità formative e dunque lavorative. Il Protocollo consentirà di far conoscere nelle scuole anche le eccellenze del lavoro dell'artigianato italiano” commenta il Ministro Valditara.

“Il protocollo firmato con il Ministro Valditara rappresenta uno strumento importante per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e per aiutare gli studenti nella scelta di percorsi formativi che assicurano interessanti opportunità nel mondo del lavoro. Desidero ringraziare il Ministro Valditara per la sensibilità e la disponibilità a promuovere la collaborazione tra il sistema di istruzione e il mondo dell’artigianato” commenta il Presidente CNA Costantini.

“Un grande risultato quello raggiunto da Cna Nazionale con la firma di questo protocollo con il Ministero dell’Istruzione” – commentano Giovanni Genovesio e Delio Zanzottera. “La sinergia tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro è oggi più che mai necessaria per offrire ai giovani percorsi formativi mirati e per valorizzare quelle professionalità fondamentali a migliorare la qualità e la produttività delle nostre imprese. Come avevamo già evidenziato alcune settimane fa, da un’analisi di Cna è emerso che, nel prossimo semestre, un posto di lavoro su due rischia di restare scoperto, questo protocollo rappresenta pertanto uno strumento concreto per contribuire a colmare questo divario e per costruire un ponte efficace tra scuola e impresa.”