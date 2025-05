Occupazione giovanile, tirocini e Barry Callebaut: se ne parla lunedì a Verbania

Italia Viva VCO e la Lista Civica Marchionini per Rabaini presentano “BAstage”, le proposte di legge di Italia Viva contro l’abuso dei tirocini extracurriculari e per il rilancio dell’occupazione giovanile. L'evento si terrà lunedì 12 maggio alle ore 18:00 all’Hotel Il Chiostro di Verbania.



Interverranno: il senatore Enrico Borghi, l’avvocato giuslavorista Lucio Alfonso Liguori, l’ex sindaco Silvia Marchionini, la consigliera regionale Vittoria Nallo e il presidente di Italia Viva VCO Stefano Costa. Modera Patrich Rabaini, consigliere comunale di Verbania.



Il dibattito sarà anche l’occasione per affrontare la crisi industriale locale, aggravata dalla chiusura annunciata dello stabilimento Barry Callebaut a Verbania.