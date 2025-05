Vco Trasporti avvia la riorganizzazione aziendale con nuove nomine strategiche

Nel primo Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2025, Vco Trasporti ha avviato una profonda riorganizzazione interna sotto la guida del Presidente Emanuele Terzoli. L’obiettivo dichiarato è costruire le basi per un rilancio solido, garantendo servizi migliori ai cittadini e un futuro sostenibile per l’azienda.

Tra i principali provvedimenti adottati: la nomina di Piercarlo Piana a Direttore Operativo, con l’attribuzione di tutte le deleghe gestionali precedentemente in capo al Consiglio di Amministrazione. La nomina della dott.ssa Antonella Guglielmetti a Responsabile Anticorruzione, figura non obbligatoria ma ritenuta strategica per rafforzare legalità e trasparenza aziendale. La definizione delle deleghe presidenziali: il Presidente Terzoli manterrà la gestione dei rapporti con gli Enti, le strategie aziendali, la comunicazione e la sostenibilità.

Sono state inoltre approvate ulteriori misure organizzative: la modifica dello statuto societario; la convocazione di un’assemblea straordinaria dei soci; l'affidamento del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) a un consulente esterno; l'avvio di un’analisi dettagliata della situazione finanziaria dell’azienda.

“Efficienza, trasparenza e sostenibilità” sono le parole chiave che guideranno il nuovo corso di VCO Trasporti.