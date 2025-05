Nel Vco previste 1.170 assunzioni a maggio: 8 su 10 saranno a termine

Sono 1.170 le entrate programmate nel Verbano Cusio Ossola per il mese di maggio 2025 secondo l’indagine mensile Excelsior, realizzata da Unioncamere e ANPAL ed elaborata dal Servizio Studi della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Un dato stabile rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (erano 1.160 nel 2024), che però evidenzia alcune criticità strutturali.

A pesare è soprattutto l’alta incidenza dei contratti a termine, che rappresentano l’84% delle assunzioni previste. Solo il 16% delle posizioni sarà stabile, attraverso contratti a tempo indeterminato o apprendistato. Le imprese del Vco si confermano a prevalente vocazione terziaria: il 78% delle assunzioni si concentra nei servizi, e ben il 75% sarà attivato da aziende con meno di 50 dipendenti.

La difficoltà di reperimento rimane elevata: in 52 casi su 100 le imprese segnalano problemi nel trovare i profili desiderati, spesso a causa della scarsa esperienza specifica o dell’assenza di competenze settoriali mirate. Solo l’8% delle posizioni è destinato a dirigenti, tecnici e specialisti – quota inferiore rispetto alla media nazionale del 15% – mentre appena il 5% delle entrate coinvolgerà personale laureato.

Tra i più richiesti, i giovani under 30, che rappresentano il 33% delle entrate complessive. In cima alla classifica dei settori più attivi c’è il comparto del turismo e ristorazione, che da solo assorbe 570 assunzioni previste. Seguono il commercio (120 posti), le costruzioni e i servizi alla persona (90 ciascuno), oltre alle industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo (60 unità).