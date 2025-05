Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito IoLavoro. Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

131612 Residenza per anziani di Varzo cerca 4 Operatori Sociosanitari qualificati, disponibili a lavorare su turni e autonomi nel raggiungere la sede. Contratto a tempo indeterminato dopo prova, orario su turni dal lunedì alla domenica. Richiesti empatia, orientamento al paziente e professionalità.

131598 Importante catena della grande distribuzione organizzata seleziona 7 addetti/e per la sede di Gravellona Toce, da inserire part time 24 ore settimanali. Le mansioni riguardano pescheria, macelleria, ortofrutta, cassa e bar. Richiesta minima esperienza e disponibilità su turni nella fascia oraria 6.00–22.00.

131573 Ristorante Rifugio di Craveggia cerca personale di sala, si richiede buona volontà, cortesia e disponibilità al lavoro anche nei fine settimana, orario giornaliero dalle 10.30 alle 15.00 circa, non si offre alloggio. Retribuzione di circa 900,00 euro mensili, compreso vitto.

131534 Falegnameria di Piedimulera cerca apprendista falegname full time (lun–ven 8:00–12:00/13:30–17:30) per affiancamento in restauro, costruzione mobili su misura e lavorazioni del legno.

131458 Impresa edile di Ornavasso cerca autista con patente C e CQC merci per trasporto materiali con autocarro QL130 e utilizzo gru. Richiesta esperienza e disponibilità a supporto in cantiere. Contratto full time a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione.

131424 Società di servizi cerca personale addetto alle pulizie per supermercato a Domodossola. Richieste serietà, affidabilità ed esperienza. Orario 6:00–8:15 su turni, anche weekend, contratto 3 mesi, circa 400€/mese.

131364 Azienda di Verbania specializzata nella produzione di detergenti cerca tirocinante per attività di assemblaggio, confezionamento, gestione magazzino miscelazione prodotti. Richieste buona manualità, volontà e autonomia negli spostamenti. Tirocinio full time finalizzato all’assunzione.

131314 Residenza per anziani a Bannio Anzino cerca addetto/a pulizie per incarico part-time di 25 ore settimanali. Attività di sanificazione ambienti e igiene spazi comuni, con turni distribuiti su tutta la settimana, inclusi i weekend. Contratto a tempo determinato di 6 mesi con cooperativa sociale.

131282 Industria che produce componenti medicali situata a Raron nel Canton Vallese cerca 7 operai metalmeccanici, richiesta capacità uso macchine CNC, buon livello di tedesco, carta identità valida per espatrio. Contratto in somministrazione per il primo periodo, massima serietà e affidabilità. 4900 chf + indennità di circa 700 chf per l’indennità di turno.

131228 Azienda che si occupa di fornitura ed installazione di infissi di Gravellona Toce cerca un apprendista full time per posizione di posatore. Si richiede possesso patente B ed età per apprendistato.

129240 Azienda che si occupa di fornitura ed installazione di infissi di Gravellona Toce cerca un impiegato tecnico: richiesto diploma di geometra anche senza esperienza. Uso Autocad, gestionale Mago e gestionale preventivi, capacità di lettura disegni tecnici. Possesso patente B. Si valuta anche apprendistato.

131276 Azienda di Verbania che si occupa di manutenzione di attrezzature da ufficio cerca un tecnico manutentore di stampanti, fotocopiatori multifunzione con competenze informatiche. Full time a tempo indeterminato a seguito di periodo di prova. Richiesta patente B.

131264 Cantiere nautico situato a Ghiffa cerca un tirocinante addetto al rimessaggio dei natanti. Richiesta conoscenza lingua italiana e/o inglese, voglia di imparare e flessibilità. Si propone tirocinio da maggio a ottobre con possibilità di inserimento in azienda.

131214 Catena di piadinerie con sede a Verbania Fondotoce ricerca addetti alla preparazione e vendita di piadine.

131185 Ditta edile di Antrona Schieranco cerca muratore specializzato per lavori di costruzione e ristrutturazione. Richiesta esperienza, patente B e autonomia negli spostamenti. Contratto iniziale a tempo determinato con orario full time.

131184 Bar di Malesco cerca 3 baristi/e per la stagione: accoglienza clienti, servizio ai tavoli e pulizia locale. Preferibile esperienza, richiesta autonomia negli spostamenti. Contratto stagionale full-time su turni, retribuzione netta 1200/1300€.

131159 Cooperativa sociale che opera sul verbano cerca OSS qualificati per assistenza domiciliare. Si richiede qualifica OSS, patente B, buone capacità relazionali. Inserimento part-time a tempo indeterminato con impegno dalle 20 alle 35 ore settimanali.

131074 RSA di Vanzone con San Carlo cerca OSS e infermiere/a, richiesto titolo OSS (anche in corso) oppure 6 mesi di esperienza come badante. Richiesta autonomia negli spostamenti, disponibilità al lavoro su tre turni. Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova, Retribuzione 1560,00 lordi mensili, prevista mensa interna.

131012 Bar di Antrona Schieranco cerca un cameriere/a stagionale per il periodo da giugno a settembre. La figura si occuperà di accoglienza clienti, servizio ai tavoli e pulizie. Richiesta buona volontà, serietà e disponibilità, conoscenza dell'italiano e autonomia negli spostamenti. Contratto a chiamata con turni di 8 ore.

130997 Residenza anziani a Bannio Anzino ricerca 2 OSS, richiesto titolo OSS (anche in corso) oppure 6 mesi di esperienza come badante. Contratto a tempo determinato 12 mesi, 32 ore settimanali su 3 turni, CCNL Coop. sociali C1/C2, retribuzione lord. €1560/mese.

130990 Famiglia di Cannero Riviera cerca un/a assistente familiare ad ore per supportare una signora di 85 anni con lievi disturbi motori nell’igiene personale, preparazione colazione e sistemazione della camera da letto. Si richiede pregressa esperienza. Contratto a tempo indeterminato con impegno giornaliero di due ore, dalle 8 alle 10, da lunedì a venerdì.

130647 Famiglia di Cambiasca cerca un/a assistente familiare ad ore, al fine di supportare nelle attività quotidiane una signora di 90 anni lucida ed autosufficiente. Pulizia e sistemazione dell'abitazione, preparazione pasti e compagnia. Possesso patente di guida B, automunito. Richieste pregressa esperienza nella mansione, empatia e disponibilità.