Mokavit firma la nuova caffettiera SSC Napoli: da Ornavasso il design che celebra la passione azzurra

Mokavit, azienda italiana specializzata nella produzione di caffettiere a induzione, è lieta di annunciare la realizzazione della moka a induzione dedicata al SSC Napoli, una delle squadre più amate e rappresentative del panorama calcistico.

Questa collaborazione rappresenta un grande onore, non solo per il prestigio del marchio, ma anche per ciò che esso rappresenta: una storia di passione, appartenenza, identità e orgoglio partenopeo. Un legame unico con la propria città, con la propria squadra e con il mondo del caffè: un rito quotidiano, un momento sacro, un simbolo di convivialità e cultura.

La moka a induzione SSC Napoli è molto più di un semplice oggetto: è un tributo alla città, alla sua gente, alle sue tradizioni e alla sua squadra del cuore. Realizzata con materiali di alta qualità e pensata per adattarsi ai piani cottura a induzione, unisce l’artigianalità del Made in Italy con l’innovazione e il design contemporaneo.

L’estetica del prodotto richiama con orgoglio i colori azzurri e il logo ufficiale del club, creando una sinergia perfetta tra funzionalità e identità sportiva. Ogni dettaglio è stato studiato per offrire un’esperienza autentica, emozionante e profondamente napoletana.

“Per Mokavit, questa collaborazione rappresenta un momento fondamentale nel nostro percorso. Non si tratta solo di lanciare una nuova moka, ma di raccontare una storia comune fatta di tradizione, passione, resilienza e amore per le proprie radici,” ha dichiarato Gianni Vittoni, fondatore di Mokavit.

“Ho trascorso a Napoli gli anni più belli della mia vita, ho un ricordo meraviglioso di quel periodo: la gente, i colori, i profumi e soprattutto l’umanità. Questa moka è anche un gesto di riconoscenza verso una città che porto nel cuore.”

In occasione del lancio, la moka sarà proposta al prezzo speciale di €49, per permettere ai tifosi di vivere questo simbolo di appartenenza anche nel rito quotidiano del caffè.