''La presidenza del consiglio comunale domese non andrà al Pd''

Non sarà scelto tra le file del Pd il nuovo presidente del consiglio comunale di Domodossola. Lo annuncia Antonio Leopardi, segretario del Partito Democratico cittadino, rispondendo alle voci che negli ultimi giorni si sono sollevate sui media locali.

“Raccolgo ora – le sue parole - le notizie di stampa a titolo "Tramonta l’ipotesi di dare la presidenza del consiglio comunale al Pd". Per la verità, il contenuto dell’articolo è corretto: il testo conferma che sia il sottoscritto che i consiglieri del gruppo Pd non sono stati in alcun modo contattati da questa amministrazione in merito alla prossima elezione del presidente del consiglio comunale. Quindi, se qualcuno ha coltivato questa ipotesi, essa è certamente da iscrivere all' ambito delle solite chiacchiere da cortile – meglio - da pollaio. Luogo dal quale preferiamo stare lontani”.