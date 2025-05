2mila8volley Domodossola chiude la stagione con una grande festa a Calice

Arrivati al termine della lunga stagione sportiva, anche quest’anno l’asd 2mila8volley Domodossola chiuderà con un evento finale per salutare atleti, genitori, simpatizzanti e tifosi e festeggiare i tantissimi successi sportivi ottenuti sia nel settore maschile che nel settore femminile. La “festa di stagione” si terrà sabato 31 maggio presso l’area feste di Calice. Il programma della giornata prevede cucina con griglia (costine e salamelle), polenta e formaggi e poi tornei di beach volley (per i più grandi), green volley per i più piccini, musica e relax. L’evento è aperto a tutti, sia ai tesserati, sia ai curiosi o a chi ha solo voglia di passare qualche ora all’aria aperta e mangiare in compagnia. Per l’associazione eventi come questo sono un bel momento per festeggiare e salutarsi dopo un anno impegnativo, ma ricco di soddisfazioni. Sicuramente i numeri del 2mila8volley Domodossola, che con i suoi 270 atleti (tra ragazzi e ragazze) è ormai diventato una delle realtà sportive più grandi della provincia, momenti come questo servono in primo luogo per creare sinergie senso di appartenenza. Appuntamento quindi a tutti a Calice sabato 31/05 dalle ore 10.00.