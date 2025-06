Risultato storico per l'Auxilium Villadossola: la squadra open femminile andrà ai campionati nazionali

Un risultato storico quello raggiunto dalla squadra open femminile dell’Auxilium Pallavolo di Villadossola, che per la prima volta approda alle fasi nazionali del campionato Csi, in programma a Perugia nel mese di luglio.

“Per noi è una grandissima soddisfazione e un’emozione rappresentare il Piemonte ai campionati nazionali - racconta Simona Pirazzi, capitana della squadra -. È la prima volta nella storia dell’Auxilium che una squadra, di qualsiasi categoria, raggiunge questo traguardo”.

Il percorso ha preso il via con il campionato provinciale, che la squadra di Villa ha vinto qualificandosi automaticamente per le fasi regionali. “Qui abbiamo incontrato le migliori squadre di tutte le province e abbiamo raggiunto la finale contro la squadra di Biella”. Già la finalissima regionale è stato un risultato storico, che la società ossolana non aveva mai raggiunto. Ora le ragazze, guidate dall’allenatore Giovanni Prestigiacomo e dal presidente Daniele Borniquez, si giocheranno il tutto e per tutto sul campo perugino.

Dalle giocatrici arriva anche un appello a tutti i giovani talenti della pallavolo: anche per il prossimo anno, infatti, saranno attive le squadre per tutte le fasce di età, al minivolley per i più piccoli ai campionati under 12, under 14, under 16, under 18 e open.