Tre aspetti che rendono le campagne Google Ads vantaggiose per le PMI

Secondo alcune stime le PMI spenderebbero tra i 9 e i 10 mila dollari ogni anno in pubblicità su Google: sono stime globali e che potrebbero dover essere riviste al ribasso in riferimento alle piccole e medie imprese piemontesi che, come il resto di quelle italiane, sono ancora un po’ indietro quando si tratta di sfruttare a proprio vantaggio gli strumenti digitali. Variabilità di budget a parte, cifre come quelle appena elencate parlano dei – tanti – vantaggi di Google Ads per le PMI.

Raggiungere un pubblico locale è tra i principali vantaggi di Google Ads per le PMI

Il primo tra questi è naturalmente la possibilità di rivolgersi a un pubblico prettamente locale. Gli strumenti che Google mette a disposizione degli investitori si sono evoluti nel tempo per rendere sempre più preciso il targeting geografico. Settando in maniera adeguata i vari parametri, cioè, si può fare in modo che solo chi si trova in zona visualizzi l’annuncio di un barber shop a Ossola, un ristorante con cucina tipica ad Arola, un trekking organizzato nella valli piemontesi. Il consiglio è anche per questo, oltre che perché le campagne su Google funzionano meglio se prima di avviarle ci si è dedicati ad analizzare le parole chiave più pertinenti per il business e a una serie di considerazioni più strategiche sulla gestione del budget, di rivolgersi a un consulente esperto di Google Ads che possa fornire i consigli giusti per ottimizzare il proprio investimento e assicurarsi buoni risultati.

Come gli annunci Google attraggono clienti in store

Il secondo vantaggio di Google Ads per le PMI è la capacità di aumentare concretamente le visite in negozio, capacità che non tutti gli altri strumenti digitali hanno. Da ormai diversi anni, infatti, quello di Google è un vero e proprio ecosistema e le attività che si compiono su un canale hanno effetti anche su tutti gli altri. Nel caso degli annunci Google ciò significa che compilando campi come indirizzo, numero di telefono, giorni e orari di apertura, eccetera (le cosiddette “estensioni locali”) si aumentano le probabilità che le stesse informazioni siano visualizzate sulla mappa da chi stia cercando qualcosa – ancora la a farmacia di turno a Ossola o dove fare un aperitivo panoramico nelle valli piemontesi – attorno a sé. In circostanze come le ultime più informazioni si hanno sull’attività e più si tende a preferirla ad altre anche simili, potendo di fatto prevedere meglio come sarà l’esperienza in store.

Per le PMI quello in Google Ads è un investimento scalabile

Un altro vantaggio di Google Ads per le PMI è che l’investimento è scalabile: come in parte accennato in apertura, cioè, non ci sono budget fissi da impostare per le campagne Google o che le rendono più efficaci ma ciascun business può scegliere il proprio tenuto conto delle proprie disponibilità e degli obiettivi che si è prefissato. Molte tra le realtà più piccole si lasciano convincere, in questo senso, dalla possibilità soprattutto nelle campagne display di pagare solo per i click effettivamente ricevuti dai propri annunci: non è un plus da poco per PMI, attività locali, microimprese dove ogni euro destinato alla pubblicità è in genere un euro distolto ad altre attività non meno strategiche per il business.

