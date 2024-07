Superstrada, completata la sostituzione dei due ponti a Ornavasso

Anas ha completato gli interventi di sostituzione di due ponti contigui lungo la carreggiata in direzione nord della statale 33 del Sempione all’altezza del km 102, a Ornavasso. Il tratto è nuovamente riaperto al traffico lungo entrambe le corsie - marcia e sorpasso - senza limitazioni.

Il progetto di intervento ha previsto la demolizione dei due ponti e il varo di nuovi impalcati in acciaio corten lunghi 36 metri ciascuno. L’assemblaggio degli impalcati è avvenuto direttamente in loco nelle aree predisposte a terra. Una volta varati, gli impalcati sono stati allestiti e sono stati realizzati gli strati profondi della pavimentazione. A fine giugno sono state eseguite le prove di carico con l’utilizzo di 6 mezzi d’opera da 41 tonnellate ciascuno in sosta sui nuovi impalcati, sono stati alloggiati i giunti di dilatazione e sono stati costruiti i pacchetti superficiali di asfalto. In ultimo è stata tracciata la segnaletica orizzontale.

L’investimento complessivo per la sostituzione dei due viadotti ammonta a circa 3,1 milioni di euro.

Il progetto di demolizione e ricostruzione degli impalcati è stato avviato in esito alla campagna periodica di ispezioni che Anas esegue su tutti i ponti e i viadotti in gestione per verificare lo stato di salute delle opere e programmare eventuali interventi di manutenzione. Il medesimo intervento interesserà un altro viadotto all’altezza dello svincolo di Villadossola (km 118,950) in direzione nord e i tre ponti corrispondenti lungo la carreggiata in direzione sud. Sulle tre infrastrutture è stato attivato il restringimento della carreggiata per garantire il transito in sicurezza a tutte le categorie di veicoli, compresi i mezzi pesanti, fino al completamento delle attività di sostituzione degli impalcati.