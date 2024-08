Canton Vallese, chiusi per lavori i tunnel tra Visp e Briga

Nelle prossime due settimane si svolgeranno alcuni lavori di manutenzione e test sulla A9, nei tunnel Visp, Eyholz e Gamsen tra Visp e Briga, in Vallese.

‘’Le gallerie dell'autostrada nazionale sono dotate di vari sistemi che garantiscono la sicurezza degli utenti della strada durante il normale funzionamento e in caso di incidente, come un incendio o un incidente. Questi includono il sistema idrico antincendio, la ventilazione e le telecamere per il rilevamento degli eventi. Questi sistemi devono essere regolarmente manutenuti e testati’’ spiegano da Ustra, l’ufficio federale strade svizzero.

I lavori comporteranno alcune chiusure:

2 notti il 2-3 e 3-4 Settembre, dalle 20:00 alle 5:00: chiusura dell'autostrada A9 tra Visp-Süd e Visp-West in direzione di Sierre;

2 notti il 4-5 e 5-6 Settembre. dalle ore 20:00 alle ore 5:00: chiusura della A9 tra Visp-Ost e Briga-Glis in entrambe le direzioni;

Dice ancora Ustra: ‘’Nei tunnel Eyholz e Visp è in corso la pulizia del bacino idrico antincendio, per il quale è necessario pompare l'acqua. Poiché durante questo periodo l'approvvigionamento idrico antincendio non è garantito, le gallerie devono essere chiuse. La chiusura servirà per effettuare test e lavori di manutenzione sui vari impianti presenti nelle gallerie’’.

Le gallerie saranno chiuse dal 9 settembre alle 5.00 al 10 settembre 2024 alle 5.00 e dal 10 settembre alle 20.00 all'11 settembre 2024 alle 5.00: chiusura della A9 tra Visp-Ovest e Visp-Est in entrambe le direzioni.

Durante la chiusura il traffico verrà deviato sulla viabilità secondaria.