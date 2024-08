“Mergozzo si nota” si conclude con un concerto della banda musicale di Bracchio

Domenica 1 settembre si svolgerà l'ultimo atto della rassegna estiva “Mergozzo Si Nota” 2024, un evento che ha incantato residenti e turisti sin dal suo avvio lo scorso 2 giugno. La manifestazione, diretta da Fabrizio Della Vedova, ha offerto un’estate ricca di eventi culturali, che hanno spaziato da concerti e presentazioni di libri a spettacoli teatrali, il tutto immerso nella bellezza della piazza affacciata sul lago di Mergozzo.

La rassegna si chiuderà con un concerto della Banda Musicale di Bracchio, diretta dal maestro Umberto Ellenna. L'appuntamento è fissato per le 17, e come in apertura, il concerto si terrà nella suggestiva cornice della piazza a lago, che ha ospitato numerosi eventi estivi. La Banda Musicale di Bracchio, che aveva già aperto la rassegna con una performance a inizio giugno, tornerà quindi per un gran finale.