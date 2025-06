Formazione e lavoro, la Camera di Commercio sostiene le imprese del Vco: contributi fino a 2mila euro per chi accoglie studenti

Un’opportunità concreta per le imprese del Verbano Cusio Ossola che credono nel valore della formazione e vogliono contribuire al futuro dei giovani. È quanto propone il nuovo bando “Formazione lavoro e certificazione competenze 2025” promosso dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, che mette a disposizione 90mila euro per sostenere i percorsi formativi rivolti agli studenti, attraverso esperienze in azienda.

Possono partecipare tutte le imprese attive, in regola con gli obblighi contributivi e iscritte al Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro, con sede legale o operativa nel VCO. Il contributo, erogato sotto forma di voucher a fondo perduto, è destinato a chi ospita studenti e studentesse in percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), stage e tirocini curricolari o estivi, anche in collaborazione con CFP, ITS o Università.

«In un mondo che cambia rapidamente – commenta il presidente camerale Fabio Ravanelli – la formazione resta una delle chiavi più efficaci per prepararsi al futuro. Le imprese che aprono le porte agli studenti svolgono un ruolo fondamentale, offrendo esperienze capaci di arricchire e orientare».

I contributi varieranno in base all’impegno orario: si parte da 750 euro per almeno 60 ore di tutoraggio, fino a un massimo di 1.500 euro oltre le 180 ore. Se il percorso è finalizzato alla certificazione delle competenze, gli importi salgono rispettivamente a 1.000 e 2.000 euro. A questi si possono sommare ulteriori 500 euro per le aziende in possesso del rating di legalità o della certificazione di parità di genere.

Ogni azienda può presentare una sola richiesta, che può includere uno o più percorsi realizzati tra gennaio e novembre 2025, anche se iniziati l’anno precedente. Le domande sono aperte attraverso la piattaforma online ReStart (https://restart.infocamere.it), e saranno valutate in ordine cronologico fino a esaurimento fondi.

Il testo completo del bando è disponibile sul sito www.pno.camcom.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Servizio Promozione all’indirizzo promozione@pno.camcom.it o al numero 015 3599332.