Bill Gates: "Moriranno più bambini, crisi globale creata da noi"

(Adnkronos) - Il mondo sta affrontando una crisi sanitaria globale "in gran parte di nostra creazione", con la mortalità infantile in aumento per la prima volta dopo decenni di progressi. Parola di Bill Gates, nel suo intervento al Parlamento europeo. "A differenza della pandemia, che è arrivata e non è stata causata dagli esseri umani, questa crisi è in gran parte di nostra creazione", ha spiegato il fondatore di Microsoft e filantropo; "povertà e fame sono in aumento per la prima volta, e più bambini moriranno quest'anno rispetto all'anno scorso".

Gates ha ricordato che negli ultimi 25 anni le morti infantili sono state ridotte da quasi 10 milioni a meno di 5 milioni, ma ora questo trend si è invertito. In questo contesto, l'assistenza estera mondiale è diminuita di oltre 30 miliardi di dollari quest'anno, con i Paesi poveri che "stanno pagando di più sui debiti in molti casi di quanto riescano a spendere per le loro necessità di base come salute ed educazione". Il filantropo ha citato esempi concreti osservati durante i suoi recenti viaggi in Africa, evidenziando la morte di bambini con l'Hiv "che sarebbero stati protetti con medicine che costano solo 12 centesimi al giorno".

Il collasso dei sistemi sanitari nei Paesi in via di sviluppo sta aumentando il rischio di nuove pandemie, ha avvertito il filantropo, sottolineando come, tra gli altri effetti, spicca il licenziamento delle persone che si dedicavano al monitoraggio dell'influenza aviaria e dell'Ebola. "Quindi il nostro sistema di allerta precoce che ci permetterebbe di fermare una pandemia prima che si diffonda globalmente è più debole oggi di quanto sia stato o di quanto dovrebbe essere", ha aggiunto, evidenziando la minaccia per la sicurezza sanitaria globale.

Gates ha ricordato che nei prossimi 20 anni spenderà tutta la sua ricchezza personale per queste cause. "A maggio, quando ho avuto la possibilità di celebrare il 25° anniversario della Fondazione", la Bill e Melinda Gates Foundation, una delle realtà filantropiche più grandi e influenti al mondo, "ho preso l'impegno che nei prossimi 20 anni, la ricchezza che ho personalmente nella fondazione sarà spesa contro queste cause", ha dichiarato. "Sto accelerando le mie donazioni" per un senso di "incredibile ottimismo" legato alle innovazioni in arrivo, che potrebbero permettere di "eradicare la polio, ma anche la malaria e ridurre drasticamente tutte le malattie infettive, incluso l'Hiv, nel corso di questi due decenni", ha spiegato.

Domani si terrà il rifinanziamento di Gavi, l'Alleanza globale per i vaccini, con l'ospitalità dell'Unione europea, ha ricordato il miliardario. "Dovreste essere molto orgogliosi sia dei vostri Stati membri che dei contributi dell'Ue", ha aggiunto, ricordando che l'ente co-fondato dalla sua Fondazione ha salvato oltre 19 milioni di vite dalla sua creazione e rappresenta uno degli strumenti più efficaci nella lotta contro le malattie prevenibili. Il costo per salvare una vita attraverso questi programmi è di 1.000-2.000 dollari, mentre nei Paesi ricchi può superare il milione di dollari, cifre che attestano l'efficacia degli investimenti in sanità globale: "quando si investe in questi programmi, si ottiene un ritorno incredibile in termini di vite salvate".

"L'Europa ha sempre avuto un alto standard per quello che è dovuto alla generosità, lo 0,7% del pil. E spero che nel tempo, più Paesi possano dare a quel livello. Una quantità molto piccola di denaro come percentuale di questi budget fa letteralmente la differenza in milioni di vite", ha aggiunto Gates.