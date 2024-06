Andrea Cova nuovo allenatore del 2mila8volley femminile

Colpaccio in casa 2mila8volley Domodossola. Nei giorni scorsi infatti si è chiuso l’accordo con coach Andrea Cova per il settore femminile della società ossolana. Coach Cova è uno dei nomi “pesanti” della pallavolo locale. Terzo Grado FIPAV (il massimo previsto dalla Federazione Italiana Pallavolo) e una carriera lunghissima tra le fila delle società verbanesi di Altiora e Rosaltiora sia nel settore maschile che in quello femminile.

La passata stagione sportiva Cova era approdato nel Pavic Romagnano, altra società storica del volley novarese, per la quale guidava la Serie C femminile e un’Under 18 F. Le strade del 2mila8volley e Cova si erano più volte sfiorate in questi anni nei quali il sodalizio domese aveva più volte provato a portare il coach tra le proprie fila. La lieta notizia è arrivata proprio negli ultimissimi giorni e soprattutto è stata il frutto di una volontà ben precisa da parte del 2mila8volley di iniziare seriamente a spingere anche sul settore femminile, diventando sempre più fulcro e polo competitivo rispetto ad altre realtà provinciali.

Attorno alla figura di Cova infatti verrà programmato un progetto con il quale si spera di raggiungere in qualche anno una serie regionale anche con la prima squadra femminile. Il progetto prevede ovviamente anche un ulteriore sviluppo del settore giovanile femminile che già in questa stagione ha ottenuto ottimi risultati con tante squadre, in particolare con i gruppi di Under 12 F e Under 16 F.Coach Cova è già al lavoro per visionare le tante atlete del 2mila8volley Domodossola.