Emozionante serata pievese al teatro Massari

E’ sempre difficile riassumere in poche parole una qualunque cerimonia e dunque consentiteci di sintetizzare la serata di domenica 23 giugno al teatro Massari come – un’autentica ed emozionante serata pievese - ed è in questa toccante atmosfera che il Corpo Musicale Di Fomarco si è esibito in un applauditissimo concerto che ha fatto da cornice ad una serie di eventi quali il passaggio di consegne della direzione del Corpo Musicale Di Fomarco dal maestro, prof. Bionda Fabrizio, alla maestra professoresa Mosca Francesca, al battesimo di tre bravissimi nuovi allievi Achille, Gioele e Thomas e al “compleanno” di Don Simone per i suoi primi venticinque anni di attività sacerdotale di cui ben ventitre nella comunità Pievese.

Insomma un’indimenticabile serata che si è conclusa con una cena al circolo di Fomarco organizzata dalla banda e dal direttivo del circolo. Il presidente del corpo musicale di Fomarco, Piatti Sonia, ha ringraziato il maestro Bionda per l’impegno profuso nel tempo e ha sottolineatole doti di semplicità, rigore e competenza che contraddistinguono la nuova maestra, professoressa Francesca Mosca, rinnovandole un caloroso benvenuto.

Ha accolto i nuovi giovani musicanti e ha tributato un doveroso elogio alla celebre scuola di musica, del Corpo Musicale di Fomarco, abilmente condotta dai suoi maestri tutti concretamente preparati all’insegnamento dell’arte della musica. Da ultimo ha auspicato che i nuovi allievi, e le loro rispettive famiglie, possano trovare, nella realtà bandistica di Fomarco, momenti di serenità sottolineando come continui ad essere una circostanza tra le più speciali quella di assistere all’evento in cui dei ragazzi entrano a far parte del mondo del Corpo Musicale Di Fomarco.

Hanno poi preso la parola il Parrocco, Don Simone, il sindaco, Mariagrazia Medali ed il presidente dell’Anbima provinciale, Aldo Picchetti, i quali, tutti, hanno avuto parole di apprezzamento per la manifestazione e hanno inviato un sincero augurio di buon lavoro alla nuova maestra.

Il Corpo Musicale Di Fomarco