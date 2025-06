Antrona, il lavatoio di Colonasca torna all'antico splendore

È stato riportato all’antico splendore il lavatoio della frazione di Colonasca, nel comune di Antrona Schieranco, dopo più di trent’anni di abbandono. A riportarlo alla luce un gruppo di volontari della frazione, che ha provveduto a valorizzare la struttura eliminando piante e rovi che da tempo la rendevano inaccessibile, riscoprendo così un lavatoio perfettamente conservato.

A raccontare la storia dell’antico lavatoio è il sito valleantrona.com: “Sopravvissuto, indenne, inalterato e integro all’inondazione del torrente Troncone nel 1986, le tre vasche in cemento sono rimaste intatte. Un poco alla volta, falcetto, decespugliatore, picco e pala alla mano, pennelli e scope (e qualche opera di giardinaggio), sono state riportate alla luce le vasche, la condotta dell’acqua con relativo scarico, la pavimentazione esterna, l’antistante aiuola e la scarpata fiorita, al fine di ricordare e tramandare la vecchia funzione che aveva il manufatto”.

I volontari hanno dunque dimostrato un grande impegno nel riportare alla luce il lavatoio, con l’obiettivo di trasmettere la memoria alle nuove generazioni, formando sempre di più un senso di comunità e identità. “Migliorare, incrementare, accrescere ed espandere la visibilità dell’attuale lavatoio in cui la popolazione locale si riconosca e in cui il visitatore esterno, studioso o semplice turista, possa ricavare stimoli e suggestioni culturali – si legge ancora nel racconto -. La sua funzione sociale, inoltre, induce a concepire e illustrare questi due momenti (sacrificio e Vita di valle), in modo congiunto e intrecciato, mostrandone le profonde implicazioni, indicando correttamente sia gli elementi di coesione e solidarietà, per comprendere la storia di questo territorio e della gente che lo ha abitato e che lo abita”.