Cresce il turismo di prossimità in Piemonte: gli italiani riscoprono borghi e natura

Nonostante il caro vita si faccia sentire, gli italiani non perdono la voglia di viaggiare. Cambiano però le modalità: secondo gli ultimi dati diffusi da Airbnb, infatti, sempre più italiani decidono di rimanere nel Bel Paese per le vacanze, riscoprendo mete vicine e borghi poco conosciuti, scegliendo sempre più spesso i soggiorni domestici. Nell’ultimo anno, infatti, i soggiorni in appartamenti privati sono aumentati del 20% rispetto al 2022 e del 44% rispetto al 2024; oggi, inoltre, una prenotazione su due è effettuata da turisti italiani.

In questo contesto risulta sempre più in crescita anche il turismo locale: sono sempre più numerosi infatti i turisti che scelgono di rimanere all’interno della propria regione, prediligendo soggiorni brevi o weekend rilassanti. Tra le regioni che più risentono di questo fenomeno c’è il Piemonte, che nell'ultimo anno registra un incremento del 55% - rispetto al 2019 - di soggiorni effettuati da turisti residenti in regione; la nostra regione è seconda solo alla Lombardia, con un +66%; terzo posto per il Lazio con +32%. Queste tre regioni, grazie alla varietà dell’offerta e alla presenza sia di grandi città sia di territori naturali e borghi diffusi, si confermano tra le più attive sul fronte del turismo di prossimità.

Secondo i dati di Airbnb, inoltre, anche i piccoli borghi entrano nella mappa delle destinazioni più scelte dai turisti italiani. Nel 2024, nuovi comuni italiani hanno accolto per la prima volta ospiti tramite Airbnb, segnando l’ingresso nel turismo nazionale di località fuori dai circuiti tradizionali. Grazie all’ospitalità diffusa, anche piccoli borghi rurali e poco conosciuti stanno trovando visibilità e nuove opportunità economiche, attirando viaggiatori in cerca di autenticità e tranquillità.