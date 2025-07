Enercoop, a Domodossola apre la sesta stazione di servizio a marchio del Piemonte

Dal 24 luglio anche Domodossola è servita da una stazione di servizio a marchio Enercoop, la sesta attivata da Nova Coop in Piemonte, realizzata in corrispondenza di via Piave 114.

L’Enercoop di Domodossola occupa una superficie di 2.500 metri quadrati e offre tre pompe bifacciali multiprodotto per il rifornimento self-service di benzina e diesel, una pompa bifacciale self-service per il rifornimento di AdBlue per autoveicoli e due pompe bifacciali servite dagli operatori: una per il metano e una per il Gpl.

Il servizio di vendita di benzina e diesel è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie al sistema di pagamento con casse self service “pre-pay” di cui sono dotate tutte le isole di rifornimento. La fornitura di metano e gpl è invece affidata all’assistenza di personale qualificato ed è disponibile dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 19.30, e la domenica dalle 8.30 alle 13.00. Lo staff della stazione di servizio è composto da sei addetti, assunti per gestire il nuovo impianto stand alone, che si trova ad appena un chilometro dall’ipermercato Coop di Crevoladossola. Nel comune di Domodossola l’insegna di Nova Coop era già presente anche con i due storici supermercati di via Cassino e piazza Matteotti.

A completare la dotazione della nuova area di servizio è la stazione di ricarica rapida per i veicoli elettrici: una colonnina bifacciale per la ricarica ad alta potenza (100 kW) della rete FastWay, ideale per le soste brevi. La ricarica sarà possibile tramite le app per smartphone dei principali provider di servizi di ricarica, attraverso il display sopra la colonnina.

Nella progettazione del nuovo impianto sono stati adottati accorgimenti per mitigare l’impatto ambientale della struttura e massimizzarne la sicurezza. Un impianto fotovoltaico collocato sulla copertura, con una potenza installata di 8 KW, contribuisce a soddisfare con energia autoprodotta parte del fabbisogno elettrico della stazione stessa, mentre le cisterne interrate di deposito dei carburanti sono dotate di sistemi di contenimento a doppia camera e di monitoraggio costante dei livelli.

La nuova apertura è costata oltre 3 milioni di euro e s’inserisce in una rinnovata strategia di sviluppo della rete di distributori Enercoop, sia in zone adiacenti ai punti vendita di Nova Coop che in altre posizioni, che aveva già visto l’attivazione di una stazione di servizio ad Asti a fine ottobre 2024.

Nel 2024 il canale carburanti di Nova Coop ha erogato un volume in litri pari a 70,8 milioni, contribuendo al fatturato della cooperativa per un valore di 107 milioni di euro.