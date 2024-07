"Quel ragazzo che gira col cane senza guinzaglio ci fa paura!"

Da diverse settimane a Domo si stanno verificando episodi preoccupanti. A segnalarcelo alcuni cittadini e la conferma arriva anche dalla Polizia locale domese. I problemi sarebbero causati da un giovane sulla trentina che quasi ogni giorni crea disagi in centro città Il giovane gira per la città con un cane di grossa taglia sempre libero dal guinzaglio.

“Ieri mattina è entrato in una panetteria minacciando i presenti con un bastone” ci raccontano. Prontamente sul posto sono intervenuti Polizia di Stato e della Polizia Locale che hanno prelevato il giovane. “Peccato che il pomeriggio era di nuovo in piazza Mercato a gridare contro i passanti” raccontano i cittadini preoccupati. Alcune donne hanno raccontato di aver comperato spray al peperoncino perchè non si sentono tranquille. Sono numerosi i fatti raccontati, dalle minacce personali, al lancio di scarpe o altri oggetti contro malcapitati. Ma anche il tentativo di entrare in un'auto guidata da una giovane ferma al semaforo, che è riuscita a ripartire senza che il giovane riuscisse ad aprire lo sportello.

Una situazione che, nonostante le numerose denunce e segnalazioni da parte delle forze dell'ordine, sembra non trovare soluzione. I cittadini preoccupati sperano che qualcuno riesca a prendere provvedimenti definitivi prima che la situazione degeneri e che qualcuno possa essere ferito in qualche discussione.