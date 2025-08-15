Bagnolini aperte dal 1° settembre con laboratori multidisciplinari

Saranno oltre un centinaio i bambini e i ragazzi di scuola primaria e secondaria dell'Istituto comprensivo Bagnolini di Villadossola che il 1° settembre entreranno a scuola per il progetto "Estate in apprendimento 2025". Tante attività, condotte da esperti e tutor, che si svolgeranno dall’1 al 5 e dall’8 al 9 settembre dalle 9 alle 15.

Le attività, che abbracceranno diverse discipline, saranno svolte in modalità laboratoriale ed esperienziale. Gli alunni, un centinaio divisi in sette gruppi, saranno guidati da docenti della scuola ed esperti esterni. I moduli organizzati saranno sette per oltre un centinaio di iscritti. Alcuni moduli sono realizzati con il contributo dei fondi PN 2127 e alcuni laboratori di approfondimento con i fondi per le Aree interne.