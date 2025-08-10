Un contributo alle famiglie per le rette dell'asilo nido

Il comune di Villadossola metterà a disposizione un contributo rivolto alle famiglie per il pagamento delle rette di asili nido pubblici o privati autorizzati. Le risorse, pari a 61.344,99 euro, saranno suddivise tra le famiglie in possesso dei necessari richiesti che ne faranno richiesta.

L’amministrazione attiverà dunque un bando che sarà reso pubblico prossimamente e che si rivolge alle famiglie in possesso di alcuni requisiti specifici: essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non facente parte dell’Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno; essere residenti nel comune di Villadossola; avere sostenuto spese per la frequenza dei propri figli in asili nido, pubblici o privati, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 agosto 2025.

È prevista l’erogazione di un contributo, per i nuclei familiari ammessi al beneficio, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate dai richiedenti. Il contributo potrà essere di un massimo di 3.500 euro per Isee fino a 40.000 euro e fino ad un massimo di 2.500 euro per Isee superiori a 40.000 euro. Le famiglie che già percepiscono, per lo stesso minore, altre forme di sostegno economico per la retta di frequenza non potranno accedere al contributo. Qualora il contributo da erogare, calcolato sulle domande ammesse, risultasse superiore alla dotazione finanziaria disponibile si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi spettanti a ciascun assegnatario.