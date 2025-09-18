Poste Italiane porta l’educazione finanziaria in Piemonte: webinar gratuiti anche nella lingua dei segni

Proseguono a settembre gli incontri di educazione finanziaria promossi da Poste Italiane per i cittadini piemontesi. Giovedì 18 settembre sono in programma due appuntamenti in modalità webinar, dedicati al tema “Il passaggio generazionale”, con sessioni alle ore 10.00 e alle 16.30.

Durante gli incontri, un relatore guiderà i partecipanti attraverso consigli pratici e strategie su come gestire al meglio risparmi e investimenti, pianificare il proprio futuro economico e affrontare con consapevolezza il delicato tema della trasmissione patrimoniale. L’obiettivo è aiutare ciascuno a diventare, come sottolinea il progetto, dei veri e propri “buoni antenati”.

Educazione accessibile a tutti

Un aspetto innovativo dell’iniziativa è la possibilità di seguire i webinar anche in LIS – Lingua dei Segni Italiana, per garantire un’ampia accessibilità e favorire la partecipazione inclusiva.

Gli incontri rientrano in un più ampio programma con cui Poste Italiane si propone di diffondere la cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale tra i cittadini, giovani e adulti, affinché possano compiere scelte economiche consapevoli, adatte agli obiettivi personali e familiari.

Come partecipare

La partecipazione ai webinar è gratuita. Basta collegarsi al sito ufficiale di Poste Italiane, nella sezione dedicata all’Educazione Finanziaria (www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi