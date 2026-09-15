Occupazione: a settembre 780 nuovi contratti nel Vco

Sono 6.470 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di settembre 2026, pari al 18,2% delle entrate complessive previste a livello regionale. È quanto emerge dal Bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro cofinanziato dall’Unione europea, ed elaborate dal Servizio Studi della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Osservando in particolare i dati relativi alla provincia del Verbano Cusio Ossola, le entrate programmate a settembre 2026 sono 780 (-70 rispetto al 2025); nel 19% saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, per l’81% saranno a termine. Si concentreranno per il 67,8% nel settore dei servizi e per il 69% nelle imprese con meno di 50 dipendenti.

Il 15% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (21%). In 46 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati. L’11,6% delle entrate sarà destinato a personale in possesso di un titolo terziario (laurea o ITS), mentre una quota pari al 30,1% delle entrate complessive riguarderà giovani con meno di 30 anni. Le entrate previste riguarderanno per il 31% il settore dei servizi di alloggio e ristorazione, per il 13% i servizi alle persone, per l’11% il commercio e infine per il 45% gli altri settori.