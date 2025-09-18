 / Cronaca

Cronaca | 18 settembre 2025, 14:47

Ritrovato dopo una notte nei boschi: salvo il 65enne disperso in Valle Anzasca

Lieto fine per Mauro De Petri, recuperato in elicottero dai Vigili del Fuoco

Ritrovato dopo una notte nei boschi: salvo il 65enne disperso in Valle Anzasca

Si è conclusa con un sospiro di sollievo la vicenda di Mauro De Petri, il cercatore di funghi di 65 anni scomparso nella giornata di mercoledì 17 settembre. L’uomo, che aveva trascorso la notte in una zona particolarmente impervia, è stato individuato e portato in salvo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.

Le ricerche erano scattate immediatamente dopo l’allarme lanciato dai familiari, preoccupati per il mancato rientro a casa. Nonostante gli sforzi iniziali, le operazioni della giornata di mercoledì non avevano dato esito positivo e in serata il reparto volo di Malpensa era stato costretto a sospendere le attività a causa del buio.

Questa mattina, però, la svolta: durante la nuova battuta, la squadra di soccorso è riuscita a localizzare l’uomo, confermando poco dopo la notizia più attesa, ovvero che fosse ancora vivo. L’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco ha raggiunto la zona, recuperato il 66enne e riportato a valle il fungiatt.

News collegate:
 Valle Anzasca, ricerche in corso per un 65enne disperso in montagna - 17-09-25 19:52

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore