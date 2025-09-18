Trail del Calvario: aperte le iscrizioni per la decima edizione

Il Trail del Calvario festeggia quest'anno la decima edizione con una novità importante: a causa di lavori pubblici, la partenza non avverrà più da Piazza Mercato ma da Piazza Madonna della Neve, splendida cornice del centro storico medievale di Domodossola. Una scelta che aggiunge fascino e suggestione a una gara che da sempre coniuga sport, natura e cultura.

La competizione si compone di due distanze:

21 km a coppie, con un dislivello positivo di circa 1150 metri

11 km individuale, con un dislivello positivo di circa 550 metri

Entrambi i percorsi porteranno i partecipanti a immergersi nello straordinario scenario del Sacro Monte Calvario, patrimonio UNESCO, tra il santuario, i giardini e i resti del castello, per poi proseguire lungo mulattiere, sentieri e borghi caratteristici, attraversando faggete secolari e alpeggi suggestivi.

La magia del percorso

Chi sceglierà la 21 km a coppie vivrà un viaggio tra frazioni pittoresche come Anzuno, La Tensa, La Quana, Vallesone, Andosso, Prata, Vagna e Premone. Il percorso condurrà fino all’Alpe Lusentino (1080 m), punto panoramico d’eccezione con vista sulle montagne ossolane, dove sarà collocato il Gran Premio della Montagna. Qui, un’estrazione a premi regalerà emozioni anche alle ultime coppie in transito.

La 11 km individuale partirà anch’essa da La Tensa, proseguendo verso Anzuno e Cruppi/San Defendente, per poi concludersi insieme alla gara lunga nel suggestivo arrivo di Piazza Madonna della Neve.

Una sfida nel circuito Tris di coppie

Il Trail del Calvario rappresenta la tappa decisiva per il Trisi di coppie, che unisce tre celebri gare: il Vibram 2 Comuni Trail Mottarone (25 km a coppie), la Maratona della Valle Intrasca (33,75 km) e il Trail del Calvario. Solo le coppie che hanno corso tutte e tre le prove potranno ambire al titolo finale, ma anche chi ha partecipato a una sola delle precedenti competizioni avrà l’opportunità di vincere premi a sorteggio durante il tradizionale Polenta party.

Sport e solidarietà con i più piccoli

Il 3 ottobre si terrà inoltre la terza edizione del Mini Trail del Calvario, dedicato ai bambini della scuola primaria. Un evento pensato per avvicinare i più giovani al mondo della corsa e che, grazie a un progetto solidale, destinerà fondi all’Associazione Matibellula. Le iscrizioni hanno aperto online il 15 settembre.

Il Trail del Calvario non è solo una gara, ma un’esperienza completa che unisce sport, cultura, paesaggio e comunità. Un appuntamento imperdibile per atleti, famiglie e appassionati di montagna.