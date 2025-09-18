Verbano Cusio Ossola, 600mila euro dai Fondi di sviluppo e coesione per i progetti territoriali

Giornata importante quella di giovedì 17 settembre per i comuni del Verbano Cusio Ossola, che hanno ottenuto complessivamente 600mila euro grazie alla premialità dei Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC).

Presso la sala del consiglio della Provincia, l’assessore regionale ai Fondi Fsc Gian Luca Vignale ha incontrato sindaci e rappresentanti delle due Aree Omogenee del territorio, affiancato dal presidente della Provincia Alessandro Lana e dal sottosegretario regionale Alberto Preioni. L’incontro è servito a coordinare l’utilizzo delle risorse, destinate a progetti strategici di carattere sovracomunale.

Le somme sono state equamente ripartite: 300mila euro all’Area dei Laghi e 300mila euro all’Area dell’Ossola. Nello specifico, l’Ossola ha candidato tre interventi dedicati a servizi, istruzione e protezione civile, mentre i comuni dell’area dei Laghi hanno puntato su un progetto unitario che prevede lo sviluppo di percorsi ciclo-escursionistici.

Questi fondi si aggiungono agli 8,5 milioni di euro già assegnati nella prima fase del programma Fsc, con ricadute significative per l’intera provincia.

L’assessore Vignale ha sottolineato il valore del percorso intrapreso:

“Le aree della Provincia di Verbania hanno svolto un importante lavoro di concertazione che gli va riconosciuto ed attribuito, nel pieno spirito che i Fondi di sviluppo e coesione ambivano a suscitare. Hanno prodotto proposte con una grande rilevanza per i comuni del territorio che puntano a risolvere criticità e creare opportunità di sviluppo. Il metodo con il quale abbiamo assegnato i seicentomila euro di premialitá ha permesso ai territori di decidere per loro stessi quali erano gli interventi che loro ritenevano più utili per i comuni e i cittadini del Verbano Cusio Ossola. Questo lavoro ha coinvolto non solo le amministrazioni comunali in collaborazione con la Regione, ma anche il coordinamento, efficace, di enti quali le Unioni Montane e i Gal. Grazie alla sinergia tra questi soggetti si avranno opere mirate, utili e realizzabili in tempi certi e con un iter semplificato”.

Sulla stessa linea il presidente Lana, che ha rimarcato:

“L’assessore Vignale ha dimostrato anche in questa occasione una particolare attenzione e presenza per i nostri territori e comuni per i quali possiamo ringraziare. Ho molto apprezzato l’impegno dei sindaci e degli enti locali nel realizzare strategie comuni per il bene delle aree di competenza”.

A concludere l’incontro, le parole del sottosegretario Preioni:

“Questa mattina in Provincia, insieme al Presidente Alessandro Lana, con l’assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale, abbiamo incontrato gli amministratori del Verbano Cusio Ossola per un confronto sui progetti presentati al finanziamento, risorse preziose per lo sviluppo del territorio. Bravo l’assessore Vignale, che sta accompagnando i comuni con concretezza e visione. Un plauso ai nostri sindaci per il pragmatismo dei progetti e al Comune di Premia che, insieme all’Unione Alta Ossola, rappresenta un esempio virtuoso con un cofinanziamento di grande rilievo”.

Un passaggio che conferma la volontà di Regione e amministrazioni locali di lavorare insieme per rafforzare i servizi, tutelare l’ambiente e valorizzare le opportunità di sviluppo del territorio.