Francesca Barale cambia squadra: firma per la Movistar Team

Francesca Barale cambia squadra: lascia la PicNic PostNL e gareggerà per i prossimi tre anni con il Movistar Team. Un bel colpo per l’ossolana che vestirà la maglia di una delle formazioni di punta del ciclismo donne. Formazione che conta anche dell’elvetica Marlene Reusser e della la tedesca Liane Lippert.
Intanto Barale, con la collega Elisa Longo Borghini (UAE Team Adq), è stata convocata in Nazione per i Mondiali in programma in Ruanda per il primo campionato del mondo di ciclismo strada che si svolgerà in Africa dal oggi, 21 settembre, al 28.