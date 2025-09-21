In Promozione la Juve Domo fa suo il derby e mantiene la testa della classifica FOTO

Il campionato di Promozione ha vissuto la sua terza giornata, e la Juve Domo si conferma la prima della classe.

Nel derby ossolano i grabata hanno superato il Piedimulera con un netto 4-2 al Curotti, confermandosi in testa alla classifica a punteggio pieno. Restano invece a zero i gialloblù, che hanno subito la terza sconfitta consecutiva.

I granata sbloccano il risultato grazie a Suppa. Al 28’ arriva anche il raddoppio con Cerutti, che porta i padroni di casa sul doppio vantaggio.

Nella ripresa la Juve Domo allunga ulteriormente con Zani, che firma il 3-0 e il 4-0. Nel finale i granata abbassano la guardia e gli ospiti ne approfittano con una doppietta di Elca, prima a tu per tu con il portiere e poi sfruttando un altro varco nella retroguardia domese.

Sconfitta anche per l’Union Novara, battuta in trasferta dal Banchette Colleretto con il risultato di 3-1. Diverso l’umore in casa Arona, che ha conquistato la prima vittoria stagionale superando in casa il Gravellona San Pietro per 1-0.

L’Ornavassese ha ceduto di misura davanti al proprio pubblico contro il Quincinetto Tavagnasco, che si è imposto 0-1.

La classifica vede la Juventus Domo al comando con 9 punti, seguita dal gruppo delle inseguitrici. Le squadre novaresi e ossolane, invece, restano più attardate: Arona è salita a quota 3, Gravellona a 1, Ornavassese a 3, Union Novara ancora ferma a 0 come il Piedimulera.