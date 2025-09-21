L'Expo Italo Svizzera si chiude con due appuntamenti musicali

Si chiude domenica 21 settembre il ricco calendario di eventi promossi dal comune di Domodossola, insieme a enti e associazioni locali, per il centenario dell’Expo Italo Svizzera. Così come è stata inaugurata, la manifestazione si conclude con un appuntamento musicale: alle 17.00 in piazza Rovereto va in scena il concerto dell’Orchestra Mandolinistica di Lugano, organizzato dalla Pro Loco di Domodossola. In caso di maltempo il concerto si sposta all'auditorium Bertamini del Collegio Rosmini.
Un secondo evento musicale chiuderà definitivamente i festeggiamenti: domenica 19 ottobre ci si sposterà a Varzo, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio, per il concerto “Serenate romantiche” dei Cameristi della Scala. Il concerto è organizzato dalla Fondazione Ruminelli con il sostegno di Intesa San Paolo.