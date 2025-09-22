Cirio, l'irpef e l'ospedale nuovo

‘’Ma lei è ancora nel centrodestra?’’ E’ quello che avremmo voluto chiedere al Presidente della Regione Alberto Cirio arrivato a Domodossola per l’Expo Italo-Svizzera.

Basta infatti scrivere su Internet le parole ''Irpef, diminuzione, governo'', per trovare decine di notizie sulla volontà di esponenti del governo Meloni di abbassare l’Irpef per il cosiddetto ‘’ceto medio’’.

Peccato che Cirio, l’Iperf per il ceto medio l’abbia aumentata, con un aggravio tra i 33 e i 106 euro l’anno per i contribuenti della nostra regione, il chiacchierato ‘ceto medio’.

Forse Cirio non legge i giornali sulla politica economica del governo o forse è il gioco delle tre carte.

Speriamo almeno che non avendo parlato di aumenti delle tasse abbia parlato con il sindaco domese Pizzi dell’ospedale nuovo nel Vco, senza bisogno di passare dal bar come ha fatto il suo assessore alla sanità col sindaco di Verbania.