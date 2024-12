Promozione: la Juve Domo cade a Novara, risorge l’Omegna

Con il recupero dell’ottava giornata di campionato, va in archivio la prima parte della stagione 2024/25 di Promozione. Il titolo simbolico di campione d’inverno va al Cossato, unica formazione di vertice a fare bottino pieno ieri, mentre in coda si fa drammatica la situazione di Feriolo e Ornavassese.

Brutto stop per la Juve Domo a Novara, che non riesce a riscattare il deludente pareggio interno con il Montanaro, e perde 0-1 in casa della Union. I granata avevano fin qui sempre vinto in trasferta, ma ieri sono stati beffati dal classico gol dell’ex, firmato da Yeboah nella ripresa. Peccato perché subito in avvio di gara gli ossolani avevano sprecato un rigore con De Ponti, poi non sono riusciti a concretizzare le occasioni da rete costruite. Prosegue il buon momento per la Union, che ha conquistato dieci punti nelle ultime cinque partite e sta risalendo la classifica.

Sorride l’Omegna, che chiude bene un 2024 molto tribolato. Al “Liberazione” i rossoneri hanno la meglio per 2-1 sull’ostico Ce.Ver.Sa.Ma. Biella, piegato dalla rete decisiva dell’ex Baveno Penariol a dieci minuti dal termine. In precedenza era andato in rete Poletti su rigore nel primo tempo, e i lanieri avevano pareggiato alla mezzora della ripresa. I ragazzi di Foti si avvicinano così alla zona salvezza, distante ora cinque punti, in attesa dell’importante recupero contro la Fulgor Chiavazzese che si giocherà il 4 gennaio.

L’Ornavassese cede di schianto contro il Cossato, come da pronostico. Troppo forti gli ospiti, tornati in vetta alla classifica e seri candidati alla vittoria finale, per i giovani di Fusè, che hanno fatto del loro meglio ma non hanno potuto sopperire alla differenza di valori in campo. Finisce 5-1 per i vercellesi, la rete dei neri porta la firma dell’ultimo arrivato Piana. Così mister Adolfo Fusè: “Loro sono una bella squadra, forse la migliore incontrata in questo girone di andata. Noi siamo stati in partita per un’ora, poi la loro superiorità tecnica è venuta fuori in maniera lampante, di certo non sono queste le partite dove conquistare i punti che ci servono. Ora c’è la sosta e proveremo a lavorare per ripartire al meglio, siamo consapevoli che è durissima, l’unica nostra speranza è fare bene nelle prime partite, in cui affronteremo le avversarie più alla nostra portata. La squadra è giovane e sapevamo che avremmo faticato, l’unico rammarico è qualche punto perso all’inizio del campionato, quando avremmo meritato qualcosina in più, comunque guardiamo avanti”.

Sconfitta sanguinosa per il Feriolo di Luca Porcu, che cede in casa 0-1 ai torinesi del Montanaro. I lacuali mostrano le solite lacune in fase offensiva, subiscono il gol degli ospiti al quarto d’ora del primo tempo e non riescono più a recuperare. Adesso per i gialloblù, così come per l’Ornavassese, si fa davvero dura: numeri alla mano, servirà un girone di ritorno da 20-25 punti (una media quasi da playoff) per raggiungere almeno i playout.

Risultati:

Dufour Varallo - Gattinara 1 - 2; Feriolo - Montanaro 0 - 1; Fulgor Chiavazzese RV - Orizzonti Canavese 0 - 0; Ivrea - Virtus Vercelli 0 - 1; Ornavassese - Città Di Cossato 1 - 5; Union Novara - Juventus Domo 1 - 0; Omegna - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 2 - 1; Arona - Cameri 3 - 2

Classifica:

Città Di Cossato 33 - Ivrea 31 - Juve Domo 30 - Fulgor Chiavazzese RV, Gattinara 28 - Virtus Vercelli 27 - Arona 26 - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 22 - Orizzonti Canavese 19 - Cameri, Dufour Varallo 18 - Montanaro 17 - Union Novara 14 - Omegna 13 - Feriolo 6 - Ornavassese 4