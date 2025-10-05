Cervi: tanti incidenti e troppi danni. La Provincia farà delle richieste alla Regione

Troppi incidenti con i cervi sulle strade e troppi danni per gli agricoltori causati dagli ungulati. Questi gli argomenti discussi pochi giorni fa negli uffici della Provincia a Domodossola.

Un confronto necessario tra polizia provinciale, agricoltori, responsabili dei comprensori di caccia e delle oasi faunistiche, viste le continue lamentele degli agricoltori e visti i numerosi incidenti, soprattutto sulle strade dell’Ossola.

‘’Abbiamo cercato di fare il punto delle problematiche stradali, che sono le più urgenti, ma anche quelle legate agli agricoltori - spiega Alessandro Lana, presidente della Provincia - , Si tratta di problemi comunque legati tra di loro. Dopodiché faremo delle richieste alla Regione sia sull’allungamento del periodo venatorio, sia sulla messa in sicurezza delle strade’’.