Interventi sui percorsi escursionistici nei parchi Veglia Devero e Antrona

L’ente di gestione delle aree protette dell’Ossola è impegnato in diversi lavori di manutenzione lungo i sentieri nei parchi Veglia Devero e Antrona, per accogliere al meglio gli escursionisti alla ricerca delle meraviglie del foliage. Tra gli interventi già completati, il ripristino del ponticello sul Rio Buscagna, presso l'omonimo alpeggio, lungo la traccia che conduce al lago Nero e Misanco. Sono inoltre in corso i lavori di manutenzione della passerella che attraversa la torbiera presso il lago delle Streghe a Crampiolo, all’Alpe Devero. Per completare quest’ultimo intervento, durante i lavori sarà interdetto il passaggio pedonale.