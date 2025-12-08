Svelate le maschere del Carnevale di Domodossola 2026: scelti il Togn e la Cia

Il Carnevale di Domodossola 2026 ha i suoi volti: saranno Alberto Comana e Cecilia Brillante a interpretare il Togn e la Cia, le storiche maschere simbolo della tradizione cittadina. L’annuncio è stato dato ieri sera, domenica 7 dicembre, nel corso della presentazione ufficiale all’Etho’, alla presenza del Comitato Polenta e Sciriuii e di numerosi cittadini.

Cecilia Brillante, 27 anni, laureata in Scienze dell’Educazione e oggi impegnata professionalmente in un ostello, affiancherà Alberto Comana, 28 anni, ingegnere civile in Svizzera. Una coppia giovane e motivata, pronta a guidare lo spirito festoso del Carnevale domese.

Durante la presentazione, il presidente del Comitato Polenta e Sciriuii, Roberto Ghignone, insieme ai membri del direttivo, ha illustrato le prime anticipazioni del programma della prossima edizione, che si preannuncia ricca e partecipata. Il Carnevale 2026 prenderà il via sabato 7 febbraio con la tradizionale consegna delle chiavi della città da parte del sindaco e si concluderà martedì 17.

Domenica 15 febbraio sarà la giornata clou, con la distribuzione di polenta e sciriuii, la grande sfilata e il tradizionale matrimonio tra Togn e Cia, uno degli appuntamenti più attesi dell’intera manifestazione.