Baceno, aperta ancora per poche ore l'asta per un antico edificio walser

Rimangono poche ore per partecipare all’asta pubblica per la vendita di un antico edificio situato nella frazione Osso di Baceno. Si tratta di un edificio risalente al 1630, uno dei pochi esempi di architettura rurale walser perfettamente conservati. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 di venerdì 12 dicembre.

L’edificio, risalente al XVII secolo, è composto da due abitazioni simmetriche su tre piani fuori terra. Caratterizzato da una struttura mista in legno e pietra, con facciata sud interamente lignea e copertura tradizionale in piode, conserva elementi originali come la stube con “fornet” in pietra e l’incastro ligneo Blokbau.

La base d’asta è fissata a 102mila euro. Per informazioni e per richiedere un sopralluogo è possibile contattare l’ufficio tecnico del comune al numero 0324.62018, all’indirizzo tecnico@comune.baceno.vb.it oppure presso la sede comunale. Gli interessati all’asta devono far pervenire la propria offerta entro il 12 dicembre, in un plico chiuso e sigillato da consegnare all’ufficio protocollo del comune. Tutte le informazioni sui documenti da allegare e sulle modalità di partecipazione all’asta sono disponibili nel bando scaricabile dal sito del comune di Baceno.