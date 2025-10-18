 / Attualità

Cappuccina, parte l'anno catechistico

Il 19 ottobre la celebrazione, per la prima volta affidata al nuovo parroco don Barone

Alla chiesa della Cappuccina, che dopo 72 anni dai frati è passata alla diocesi, continuano le normali attività. Dopo l'incontro dei giorni scorsi del parroco don Vincenzo Barone e dei suoi collaboratori con i volontari e i catechisti, entrano nel vivo i primi appuntamenti. Il 19 ottobre alle 10.30 nella chiesa di Sant'Antonio si terrà la celebrazione d'inizio dell'anno catechistico con mandato ai catechisti.

Mary Borri

