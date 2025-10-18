Cappuccina, parte l'anno catechistico

Alla chiesa della Cappuccina, che dopo 72 anni dai frati è passata alla diocesi, continuano le normali attività. Dopo l'incontro dei giorni scorsi del parroco don Vincenzo Barone e dei suoi collaboratori con i volontari e i catechisti, entrano nel vivo i primi appuntamenti. Il 19 ottobre alle 10.30 nella chiesa di Sant'Antonio si terrà la celebrazione d'inizio dell'anno catechistico con mandato ai catechisti.
In Breve
sabato 18 ottobre
venerdì 17 ottobre
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?