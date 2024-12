Emissioni agricole e qualità dell’aria: via libera dalla Giunta all’aggiornamento delle disposizioni attuative del Piano Stralcio Agricoltura

Sospiro di sollievo per il settore zootecnico piemontese. La Giunta regionale ha dato il via libera ad una delibera che apre all’utilizzo di pratiche e tecniche innovative per la gestione dei reflui degli allevamenti, utilizzabili in alternativa alle attuali tecniche di copertura.

Grande soddisfazione per la delibera che ha come relatori gli assessori Bongioanni e Marnati: “Soluzione che coniuga rispetto per l’ambiente e sostenibilità produttiva”.

“Questa delibera - dichiara Riva Vercellotti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale - affronta in modo serio il problema dei costi di copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami avendo attenzione all’impatto economico sulle aziende più piccole e fragili del mondo agricolo”.

“La sfida della qualità dell’aria si affronta con pragmatismo e responsabilità, senza forzature ideologiche. Ringrazio l’assessore Bongioanni per aver ascoltato le istanze provenienti dalle associazioni di categoria e l’indirizzo del Gruppo di Fratelli d’Italia, e per averle recepite garantendo, al contempo, il rispetto degli obiettivi previsti dall’aggiornamento del Piano di qualità dell’aria”, conclude Riva Vercellotti.

Sul tema era stato presentato, a inizio novembre, un odg dal consigliere Sacchetto. “Sono soddisfatto del lavoro fatto dall’assessore Bongioanni - aggiunge Claudio Sacchetto, consigliere di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte - che dimostra un approccio responsabile ad un problema complesso. Il settore agricolo rappresenta un anello fondamentale dell’economia italiana, va sostenuto e non affossato. L’attenzioneall’ambiente deve contemplare però misure sostenibili per chi è chiamato a rispettarle”.