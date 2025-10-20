Weekend fortunato tra Domodossola e Villadossola: vincite al 10eLotto per 55mila euro

Weekend fortunato in Piemonte con una tripletta vincente al 10eLotto per un totale di 60mila euro.

Come riporta Agipronews, la vincita più alta – 50mila euro – è stata centrata a Domodossola, in corso Attilio Moneta, grazie a un “6” fortunato.

Sabato, la fortuna ha poi toccato Villadossola (5mila euro in via Domodossola) e Trecate (5mila euro in via Novara).

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 12,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,1 miliardi di premidall’inizio dell’anno.