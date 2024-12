Roberta Labella e Carlo Di Dio il Togn e la Cia 2025 VIDEO

Roberta Labella, osteopata di 28 anni e Carlo Di Dio, noto ai più come Dj Bunny, 27 anni, sono il Togn e la Cia 2025. Questa mattina il presidente del Comitato Carnevale Roberto Ghignone e tutto il direttivo hanno presentato ufficialmente le due maschere. Visibilmente emozionati, Roberta e Carlo si sono detti onorati e felici di vestire i panni del Togn e della Cia.

"Sarà sicuramente un Carnevale diverso da tutti gli altri - ha commentato la Cia - l'ho sempre vissuto da spettatrice ma quest'anno sarà da protagonista quindi spero di divertirmi e sono sicura che sarà una bellissima esperienza. Saranno emozionati anche i miei genitori che vedranno l'unico mio matrimonio, quello con il Togn"."Vivrò questo Carnevale con tanta gioia e divertimento - ha detto invece il Togn - tutta la mia famiglia è felice per questa notizia, soprattutto mio nonno. Io e la Cia ci auguriamo che in tanti partecipino alle iniziative".Carnevale che prenderà il via venerdì 21 febbraio con la partecipazione al matrimonio delle maschere di Villadossola, e che aprirà ufficialmente sabato 22 febbraio con la consegna delle chiavi della città. Tutti i dettagli saranno svelati più avanti, ma è già data per certa la partecipazione dei carri della Val Vigezzo alla sfilata domese e il ritorno al Badulerio.