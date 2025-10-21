Riqualificazione di piazza Cortesia, affidato il progetto per l'ampliamento dell'illuminazione pubblica

Il comune di Domodossola prosegue nel progetto di riqualificazione di piazza Cortesia. Al termine dei lavori attualmente in corso, l’amministrazione ha previsto anche l’ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica, con l’installazione di nuovi punti luce, necessari per garantire un adeguato flusso luminoso conforme alla normativa vigente.

Il comune ha dunque affidato l’intervento alla società City Green Light, per un totale di 14.824,48 euro. La ditta si occuperà dei nuovi punti luce, degli impianti semaforici e delle stazioni di sollevamento acque.

L’intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione della piazza, fino alla parte finale di via Binda, per la sostituzione delle tubazioni di acqua e gas e l’abbattimento delle barriere architettoniche, per un investimento totale di circa 450mila euro. I lavori avranno una durata di circa 10 settimane.