Riaperta la Casa di Babbo Natale in stile americano a Villadossola

Ha riaperto i battenti la casa addobbata a tema natalizio in stile americano di via Pisacane a Villadossola, alle spalle del Villaggio Sisma. Non solo una casa da ammirare dall'esterno, ma un vero tuffo nella magia del Natale: la casa della famiglia Baldi Romeo è infatti pronta ad accoglere anche quest'anno grandi e piccini, che potranno portare la loro letterina a Babbo Natale e vivere la magia dell'attesa, tra un Grinch, un elfo e un dolcetto.

Da sei anni, Giada Romeo assieme al marito Massimo Balbi e alle loro quattro figlie Krystel, Katryel, Greta ed Emma, trasforma il giardino di casa in un percorso luminoso e fiabesco che richiama l’atmosfera dei quartieri americani durante le festività. In via Pisacane si incontrano il Grinch, Babbo Natale, le renne, gli elfi, i pupazzi di neve e soprattutto una quantità impressionante di luci, che avvolgono la via e creano un ambiente irresistibile per chiunque passi di lì.

Ogni sera, dalle 17 alle 21.30, il cancello della villetta si apre per permettere ai bambini di imbucare la loro letterina nella cassetta dedicata e avventurarsi tra le scenografie: l’elfo arrivato dall’America, la casetta di Babbo Natale, le renne e la Natalina che distribuisce dolcetti sono solo alcune delle tappe che fanno brillare gli occhi dei più piccoli. L’allestimento 2025 porta con sé alcune novità pensate per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente. Sul tetto della casa compare un grande elfo gigante, visibile anche da lontano, che accoglie idealmente i visitatori. Nel giardino, un gazebo completamente addobbato diventa la nuova Casetta di Babbo Natale, un ambiente coperto e luminoso dove i bambini potranno lasciare le loro letterine e scattare foto ricordo. L’ingresso è reso più scenografico dalla presenza di due nuovi schiaccianoci, collocati ai lati del portone per dare un tono elegante e fiabesco all’arrivo. Torna anche il celebre Grinch, molto amato dai bambini, riposizionato in un nuovo punto del percorso per sorprendere i visitatori. Rimane ovviamente la tradizionale buca delle lettere, con la possibilità di ricevere una risposta personalizzata firmata Babbo Natale: un dettaglio a cui Giada tiene molto e che contribuisce a rendere speciale l’attesa.

L’emozione di riaprire la Casa di Babbo Natale è grande: "Per me riaprire la Casa di Babbo Natale anche quest’anno è una gioia immensa. Ogni luce che accendo è un pezzo di magia che torna a vivere, e vedere le persone, grandi e piccoli, emozionarsi davanti al mio giardino è la parte più bella - dice Giada Romeo, non senza emozione - L’anno scorso sono passati da noi circa 300 bambini, oltre a tante famiglie da Villadossola, da Domodossola, dai paesi vicini e perfino dal Lago Maggiore. Un momento speciale è stata anche la visita dei bambini della scuola elementare di Villadossola: hanno riempito l’aria di entusiasmo e curiosità. Tra i messaggi che ho ricevuto, ce n’è uno che porto nel cuore: una mamma mi ringraziava non per la magia che vivevano i bambini, ma per quella che riuscivo a regalare agli adulti. Mi raccontò che per qualche minuto, entrando tra le luci, si era sentita di nuovo bambina. Ricordo anche una letterina molto tenera scritta da una bambina: non l’ho conservata, ma diceva che non desiderava nessun regalo speciale, solo che la mia casa continuasse a brillare. Sono cose che ti riempiono davvero l’anima".

Anche quest’anno, dunque, via Pisacane 46 si trasforma in un angolo di fantasia e luce, un luogo dove i bambini possono sognare e dove anche gli adulti possono ritrovare lo spirito autentico del Natale.