Poste Italiane: webinar gratuiti di educazione finanziaria in Piemonte anche in Lis

Anche la prossima settimana Poste Italiane propone ai cittadini del Piemonte due webinar gratuiti dedicati all’educazione finanziaria, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per una corretta pianificazione personale e familiare.

Martedì 9 dicembre il programma prevede due incontri: alle 10 il webinar su “La protezione”, fruibile con sottotitoli e interprete LIS per le persone sorde, e alle 16 quello su “La previdenza”. I relatori guideranno i partecipanti attraverso suggerimenti utili per proteggere sé stessi e i propri cari da eventi imprevisti e per pianificare al meglio il percorso previdenziale.

L’iniziativa, promossa da Poste Italiane, mira a diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale, per consentire scelte consapevoli e personalizzate. Oltre ai webinar, sul sito di Poste Italiane nella sezione Educazione Finanziaria sono disponibili contenuti multimediali, tra cui le “Videopillole” suddivise in tre livelli – base, intermedia ed evoluta – pensate per aiutare a orientarsi tra le diverse soluzioni e strategie finanziarie.

Per partecipare basta collegarsi a www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi, selezionare la tematica di interesse e registrarsi. L’iniziativa si inserisce nella tradizionale attenzione di Poste Italiane verso le esigenze dei cittadini e nella sua vocazione di azienda socialmente responsabile, coerente con i principi ESG promossi dalle Nazioni Unite.